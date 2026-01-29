Haberler

Polis hapis cezalarıyla aranan 2 kişiyi yakaladı

Afyonkarahisar'da farklı hapis cezaları ile aranan D.Y. ve A.B., polisin başarılı takibi sonucu yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da farklı hapis cezaları ile aranan iki şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde 13 suç kaydı bulunan D.Y.'nin 12 yıl hapis cezası ile ve 11 suç kaydı bulunan A.B.'nin ise 7 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler yaptıkları başarılı takipler sonucu şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

