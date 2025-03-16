Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı belli oldu
ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek

Saldırılara başlayan ABD'den Yemen sinyali
Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına uzmanlardan sert tepki

Fitili Celal Şengör ateşledi! Deprem bilimciler arasında kriz

Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Polis Operasyonu ile Yakalandı

Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Polis Operasyonu ile Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çeşitli suçlardan aranan bir erkek ve bir kadın, polisin iki aylık takibi sonrası Afyonkarahisar'da yakalandı. Erkek şahıs 26 yıl 9 ay, kadın ise 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 26 yıl 9 ay 11 gün karısı ise 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı belirlenen iki şahıs polisin yaklaşık 2 ay süren takibi sonrası yapılan başarılı operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İncelemelerde 27 yaşındaki C.K., isimli şahsın hırsızlık, taksirli öldürme, kasten yaralamam, basit yaralama, büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 26 yıl 9 ay 11 gün hapis cezasıyla, G.D., isimli kadının ise 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandıkları tespit edildi.

Ekipler şahısların ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde birlikte yaşadıklarını ve zaman zaman ilçe merkezine geldiklerini belirledi. Yaklaşık 2 ay boyunca takip edilen şahıslar ardından düzenlenen operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

1,5 yıl sonra çağrıldığı Brezilya Milli Takımı'nda kabusu yaşadı
img

Karadeniz'de ağlara takıldı, gören şaştı kaldı
img

Beşiktaş'tan tarihe geçecek transfer hamlesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Canlı anlatım! Fenerbahçe-Samsunspor maçı başladı

Kadıköy'de ilk düdük çaldı
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki
Halk TV'den ayrılan gazetecilerin yeni adresi belli oldu

İşte Halk TV ile yollarını ayıran gazetecilerin yeni adresi
Ünlü şarkıcının evine tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti

Tadilat için gelen usta cinayete kurban gitti
Bakanlık listeyi güncelledi! Ünlü bal markası vatandaşa resmen zehir yedirmiş

Bakanlık ünlü bal markasını ifşa etti! Vatandaşa "zehir" yedirmişler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.