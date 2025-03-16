Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Polis Operasyonu ile Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 26 yıl 9 ay 11 gün karısı ise 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı belirlenen iki şahıs polisin yaklaşık 2 ay süren takibi sonrası yapılan başarılı operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Çay İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İncelemelerde 27 yaşındaki C.K., isimli şahsın hırsızlık, taksirli öldürme, kasten yaralamam, basit yaralama, büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçlarından toplamda 26 yıl 9 ay 11 gün hapis cezasıyla, G.D., isimli kadının ise 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandıkları tespit edildi.

Ekipler şahısların ilçeye bağlı Yeşilyurt köyünde birlikte yaşadıklarını ve zaman zaman ilçe merkezine geldiklerini belirledi. Yaklaşık 2 ay boyunca takip edilen şahıslar ardından düzenlenen operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR