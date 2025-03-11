Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.Ç., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl, Ö.K., isimli şahsın ise sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezalarıyla arandıkları tespit edildi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR