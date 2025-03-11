Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan M.Ç. ve Ö.K. isimli iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. M.Ç. uyuşturucu suçundan, Ö.K. ise çocuk istismarı suçundan aranıyordu.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.Ç., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl, Ö.K., isimli şahsın ise sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezalarıyla arandıkları tespit edildi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR