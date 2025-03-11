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Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan M.Ç. ve Ö.K. isimli iki şahsı yakalayarak gözaltına aldı. M.Ç. uyuşturucu suçundan, Ö.K. ise çocuk istismarı suçundan aranıyordu.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.Ç., isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl, Ö.K., isimli şahsın ise sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezalarıyla arandıkları tespit edildi. Ardından şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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