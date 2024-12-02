Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan iki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede kamu yararına tahsis edilen eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yakalandı.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak kabul etmek ve kullanmak suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.V. isimli şahıs ise Afyonkarahisar merkezde yakalandı.

Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR