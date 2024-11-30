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Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da Aranan İki Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından aranan iki şahıs, çeşitli suçlardan dolayı yakalandı. İ.K. ve D.A. isimli şahıslar, mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'a çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yöenlik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.K. isimli şahsın Emirdağ ilçesi Gömü beldesinde olduğu, silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan D.A., isimli şahsın ise Sultandağı ilçesinde olduğu tespit edildi. Ardından şahıslar yapılan takip sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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