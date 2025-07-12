Afyonkarahisar'da Aranan 9 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da Aranan 9 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hapis cezaları ile aranan 9 kişi jandarma tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hapis cezaları ile aranan 9 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde çeşitli suçlardan farklı hapis cezaları ile aranan E.Ş., S.A., K.Y., Ş.A., N.B., E.I., M.A.K., F.A. ve A.İ.K., isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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