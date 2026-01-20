Haberler

Donan şelale masalsı görüntü ortaya çıkardı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da yapılan yol kontrolü uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs jandarma tarafından yakalandı. Bu şahıslardan 13'ü mahkemeler tarafından tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs Jandarma tarafından yakalanırken, şahıslardan 13'ü ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yol kontrol uygulaması yapıldı. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 51 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 13'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

