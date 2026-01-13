Haberler

Çeşitli suçlardan aranan ve jandarmanın yakaladığı 12 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da jandarma, çeşitli suçlardan aranan 34 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şahıslardan 12'si mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
