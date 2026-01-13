Çeşitli suçlardan aranan ve jandarmanın yakaladığı 12 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 34 kişi jandarma tarafından yakalanırken, şahıslardan 12'si karıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik devriye ve yol kontrol çalışması yapıldı. Yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 12'si jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemer tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR