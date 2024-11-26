Afyonkarahisar'da Aranan 3 Şahıs Tutuklandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarından çeşitli suçlardan aranan 3 şahsı yakalayarak cezaevine gönderdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesine devam ediyor. Halkın Yararlanmasına Sunulmuş Ulaşım Aracı İçindeki Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından, Sinanpaşa ilçesinde, Borçlunun Ödeme Şartını İhlali suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.A. isimli şahıs Afyonkarahisar merkezde, Kaybolmuş veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf suçundan 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö. isimli şahıs da Afyonkarahisar merkezde yakaladı. Yakalanan şahıslar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR