Afyonkarahisar'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemede A.F.T., isimli şahsın kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 yıl 6 ay, M.K., isimli şahsın ise bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şüphelilerin peşine düşen ekipler yaptıkları takip sonrası şahısları yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR