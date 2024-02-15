Afyonkarahisar'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranması olan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler kolluk devriyesi esnasında; haklarında birden fazla kişi tarafından silahla tehdit suç kaydı ile 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezaları bulunan H.H.Ç. ve B.Ç. isimli şahıslar Dişli beldesinde yakaladı. Yakalanan şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR