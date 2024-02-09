Afyonkarahisar'da Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan hapis cezasıyla aranan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, JASAT ve Çobanlar İlçe Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında; hakkında kasten yaralama suç kaydı ile 6 yıl 1 ay 3 gün hapis cezası bulunan H.B. (24) isimli şahıs Kocaöz beldesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Sinanpaşa ilçesinde ise hakkında parada sahtecilik suç kaydı ile 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K. (50) isimli şahıs Kayadibi köyünde yakalandı.

Gözaltına alınan her iki şahısta çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR