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Afyonkarahisar'da Aranan 2 Kişi Yakalandı

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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi polisin takibi sonrası yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranan 2 kişi polisin takibi sonrası yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan takip sonrası "kullanmak için uyuşturucu madde satın alma bulundurma ve kullanma" suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan İ.A., ile "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçlarından 8 yıl 7 ay 35 gün hapis cezası bulunan A.M., yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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