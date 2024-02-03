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Afyonkarahisar'da Aranan 13 Kişi Yakalandı

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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranması olan 13 kişi polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda K.A., E.G., U.D., A.F.T., R.A., N.D., A.K., D.B., H.K., T.P., N.D., Z.Ö. ve N.D. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan aranması olan 13 kişi polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde çeşitli suçlardan aranan K.A., E.G., U.D., A.F.T., R.A., N.D., A.K., D.B., H.K., T.P., N.D., Z.Ö. ve N.D., polis tarafından yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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