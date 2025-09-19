Afyonkarahisar'da Araç Yangını: Sürücü Son Anda Kurtuldu
Afyonkarahisar'da bir sürücü, aracının motor kısmında çıkan yangını fark ederek yaptıkları ihbar ile canını son anda kurtardı. Olay sonrası itfaiye ekipleri yangının nedenini araştırmak üzere araçta inceleme yaptı.
Olay, Şuhut ilçesine bağlı Efeler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 GNN 20 plakalı otomobil sürücüsü aracının ön kısmından çıkan dumanları fark ederek yol kenarına park etti. Ardından aracın motor bölümünden alevden çıktığını gören sürücü durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürse de, yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.
Olay sonrası itfaiye ekipleri yangının çıkışı nedenini belirlenmesi için araçta inceleme yaptı. - AFYONKARAHİSAR
