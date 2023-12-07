Afyonkarahisar'da araç şarampole devrildi, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde direksiyon hakimiyeti sağlanamayıp şarampole devrilen araçta 1 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Genceli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.F.K., yönetimindeki 06 VF 602 plakalı araç sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile yaralanan sürücü R.F.K., hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR