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Afyonkarahisar'da Apartman Yangınında 10 Kişi Dumandan Etkilendi

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Afyonkarahisar'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Afyonkarahisar'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Olay, kent merkezi Kanlıca mahallesindeki bir sitede bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimsenin yaşamadığı daireden henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında dumanlar apartmanı sararken binada kalanlar can havliyle kendilerini dışarı attı. Bina sakinleri ardından durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen şahısları ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayda aralarında çocuklarında bulunduğu toplam 10 kişi dumandan etkilenirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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