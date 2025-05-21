Afyonkarahisar'da Angus Taşıyan Tır Devrildi, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da angusları taşıyan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, kazada kaçan 2 angusun yakalanması için zabıta ekipleri seferber oldu.

Olay, Konya Köprülü Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 ALP 276 tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada devrilen tırın dorsesindeki taşıdığı 20'ye yakın angus ise etrafa dağıldı. Çevredeki vatandaşlar sürücüye yardım ettikten sonra angusları kaza bölgesindeki bir vatandaşın tel örgüyle kaplı bahçesine koyarken, kaçan 2 angusun yakalanması için zabıtadan yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler hayvanların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, tırın Mersin limanından yüklediği angusları İstanbul'a götürdüğü öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR