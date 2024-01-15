Afyonkarahisar'da altgeçide kaza: Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Afyonkarahisar'da altgeçide giren motosiklet başka bir aracın sıkıştırması sonucu kaza yaparken, olayda sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Hasan Karaağaç Mahallesi, Maliye Kavşağı İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet altgeçide girerken başka bir araç tarafından sıkıştırılması sonucu kaza yaptı. Kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü H.P yaralanırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR