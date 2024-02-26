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Afyonkarahisar'da Alkollü Şahıs Ruhsatsız Tabanca İle Yakalandı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan uygulamada alkollü olduğu tespit edilen bir şahsın üzerinde başkasına ait ruhsatlı tabanca bulundu. Şahıs gözaltına alındı ve cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da bir başkasına ait ruhsatlı tabanca ile alkollü bir şekilde polis yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Y.E.T., isimli şahsın yapılan kontrollerde alkollü olduğu tespit edildi. Ardından araçta arama yapan ekipler tabanca, mermi ve 2 adet bıçak ele geçirdi. Yapılan inceleme de silahın İ.T., isimli şahıs üzerine ruhsatlı olduğu belirlendi. Olay sonrası Y.E.T., gözaltına alınırken, şahsa ayrıca 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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