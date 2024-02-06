Afyonkarahisar'da Alkollü Ev Sahibi Yangından Son Anda Kurtuldu

Afyonkarahisar'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan ve 10 kişinin etkilendiği yangında alkollü ev sahibinin canını sona anda alevlerin arasından kurtardığı ortaya çıktı.

Olay, kent merkezi Kanlıca Mahallesindeki bir sitede bulunan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Olayda apartmandaki 10 kişi dumandan etkilendi. Şahıslar ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Olay sonrası ifadesine başvurulan ev sahibi Y.D. ise alkolün etkisiyle uzandığı kanepede sızdığını ve uyandığında kanepe kısmında yangın başladığını unun üzerine arka balkonun pencere kısmından atlayarak kaçtığını beyan etti. Can kaybının yaşanmadığı olayda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR