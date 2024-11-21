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Afyonkarahisar'da Akaryakıt İstasyonunda Yangın Çıktı

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Afyonkarahisar'daki bir akaryakıt istasyonunun restoran kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay nedeniyle bölgedeki trafik güvenlik amacıyla kapatıldı.

Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunun içerisindeki restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunun içerisindeki restoranda saat 18.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler metrelerce uzaktan görülürken, bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik amacıyla Afyonkarahisar-İzmir karayolunun İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Akaryakıt istasyonundaki çalışanlar tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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