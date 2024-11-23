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Afyonkarahisar'da Akaryakıt İstasyonu Yanındaki Depoda Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da Akaryakıt İstasyonu Yanındaki Depoda Yangın Çıktı
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Afyonkarahisar-Ankara karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanındaki depoda çıkan yangın, paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangının istasyona sıçramaması için müdahale ediyor.

Afyonkarahisar'da bir akaryakıt istasyonunun yanı başındaki depoda çıkan yangın paniğe neden olurken, çok sayıda itfaiye ekibi yangının istasyona sıçramaması için müdahale ediyor.

Olay, Afyonkarahisar- Ankara karayolundaki bir akaryakıt istasyonunun yanı başındaki depoda meydana geldi. İstasyonun hemen bitişiğindeki bir depoda bilinmeyen Bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun duman çıkan depodaki yangına müdahalesi devam ediyor. Depoya gerilemediği için itfaiye ekipleri matkaplarla binanın çatısını söküp, ardından balyozla deponun duvarını kırarak yangına müdahale etti.

Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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