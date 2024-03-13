Afyonkarahisar'da Ahşap Evde Yangın

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki bir başka eve sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Olay, Ece mahallesi Ortakuyu önü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yanındaki bir başka eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahaleleri sürüyor. - AFYONKARAHİSAR