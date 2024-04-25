Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da adliye önünde yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da adliye önünde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi bıçaklanarak, 1 kişi ise vurularak yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme çalışmalarına devam ediyor.

Afyonkarahisar'da adliye önünde 2 grup arasında yaşanan bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dava sonrası adliye önünde karşı karşıya gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine grupla üyeleri birbirlerine bıçak ve silahlarla saldırdı. Olayda 1 kişi bıçaklanarak, 1 kişi ise vurularak yaralandı. Olaya ilk müdahaleyi adliye içerisinde bulunan polisler gerçekleştirirken daha sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip ve 112 Acil servis ekibi istendi. Ekipler olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde polis tarafından başlatılan inceleme çalışması detaylı bir şekilde devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Olaylar Güvenlik Adliye 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title