Afyonkarahisar'da Abart Egzoz Kullanımına Ceza Uyarısı!
Polis, çevreyi rahatsız eden abart egzoz kullanan sürücülere yönelik para cezası uygulanacağını duyurdu.
Afyonkarahisar'da polis abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız eden sürücülere yönelik uyarıda bulunuldu.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Araç üzerinde teknik değişiklik yaparak çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran (abartı egzoz kullanan) araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun 32/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa