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Afyonkarahisar'da 9 Kişi 1 Milyon TL'lik Banka Vurgunu Yaparken Yakalandı

Afyonkarahisar'da 9 Kişi 1 Milyon TL'lik Banka Vurgunu Yaparken Yakalandı
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Afyonkarahisar'da 11 kişinin banka hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak kredi çekip 1 milyon 195 bin TL'lik vurgun yapan 9 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Afyonkarahisar'da 11 kişinin banka hesaplarına izinsiz olarak erişip çektikleri kredileri kendi hesaplarına aktararak 1 milyon 195 bin TL'lik vurgun yapan 9 kişi, Afyonkarahisar merkezli 3 kentte gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kentte yaşayan 11 kişi polise başvurarak hesaplarına izinsiz girilerek kredi çekildiği ardından bu paralarına başka hesaplara aktarıldığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Afyonkarahisar merkezli İstanbul, Hatay ve Van'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde ise şahısların mağdurların banka hesaplarında yer alan paraları ve onların adına çektikleri kredileri önce kendi hesaplarına daha sonra kripto para cüzdanlarına aktardıkları belirlendi. Şahısların bu yöntemle 1 milyon 195 bin TL'lik vurgun yaptıkları tespit edildi. Yakalanan 9 şahıs adliyeye sevk edilirken, şahısların 5'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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