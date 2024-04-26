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Afyonkarahisar'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

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Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Şahısların kimlik sorgulamalarında herhangi bir resmi evrak ya da kimlik yerine geçecek belgelerinin olmadığı tespit edildi.

Afyonkarahisar'da durdurulan bir araçta yurda kaçak yollardan girdikleri belirlenen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri yol denetiminde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler araçta bulunan şahısların kimlik sorgulamalarını yaptıklarında biri çocuk 9 kişinin herhangi bir resmi evrak ya da kimlik yerine geçecek belgelerinin olmadığını tespit etti. Ardından şahıslar gözaltına alınarak emniyete götürülürken, şahısların yaklaşık 10 gün önce Türkiye'ye Azez bölgesinden giriş yaptıklarını belirledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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