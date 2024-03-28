Afyonkarahisar'da 9 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi
Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalanan 9 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve muhafaza altında bulunan 9 yabancı uyruklu şahıs3 polis memuru refakatinde İzmir Geri Gönderme Merkezine gönderildi. Düzensiz göçmenlerin buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmeleri bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR