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Afyonkarahisar'da 848 Kilogram Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi

Afyonkarahisar'da 848 Kilogram Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi
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Jandarma, Afyonkarahisar'da bir kamyonda gerçekleştirilen operasyonda 39 çuval içinde toplam 848 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir kamyonda 39 ayrı çuval içerisinde toplamda 848 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Afyonkarahisar ve Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklığından yapılan operasyonda M.Ç. isimli şahsın kullandığı kargo aktarma aracında kaçak tütün taşıdığı bilgisine ulaşıldı. Ardından harekete geçen jandarma ekipleri şahsın kullandığı aracı Sultandağı ilçesinde durdurarak aramam yaptı. Aramada 39 ayrı çuval içerisinde toplamda 848 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Operasyon sonrası M.Ç., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Hukuk

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