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Afyonkarahisar'da 835 Bin 750 Kök İzinsiz Haşhaş Eken 4 Kişi Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 835 bin 750 kök izinsiz haşhaş eken 4 kişi jandarma tarafından yakalanırken, ele geçirilen haşhaşlar ise imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Sandıklı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Toprak Mahsulleri Ofisi ekiplerince müşterek olarak Sandıklı ilçesinde yasa dışı haşhaş ekim alanlarının tespitine yönelik kontrol yapıldı. Yapılan kontroller neticesinde 4 şahsın toplamda 18 bin 250 metrekarelik tarla niteliğindeki alanda 835 bin 750 kök izinsiz haşhaş bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Tespiti yapılan haşhaş bitkileri sürülmek suretiyle imha edildiği bildirilirken, olayla ilgili savcılık tarafından da soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Tarım Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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