Afyonkarahisar'da 80 Bin Adet Sahte Bandrollü Boş Makaron Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan baskında bir ev ve iş yerinde 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine baskın düzenledi ve olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da bir ev ve iş yerine polis tarafından yapılan baskında 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine kent merkezinde bir ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda koliler içerisinde 80 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından H.G. ve S.G., isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR