Afyonkarahisar'da 8 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 8 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şahıs Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çalışmada kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek bulundurmak ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlamak olmak üzere toplam 2 suç kaydı ile 8 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ile aranan A.K.A.'nın (26) peşine düşüldü. JASAT ekipleri takibi aldıkları şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR