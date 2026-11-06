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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlının başından vurduğu kadın entübe edildi

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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlının başından vurduğu kadın entübe edildi Haber Videosunu İzle
Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren zanlının başından vurduğu kadın entübe edildi
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün 8 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Ö., kaçış güzergahında aracını gasp etmek istediği kadını başından vurmuştu. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadının entübe edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde dün 8 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün, kaçış güzergahında aracını gasp etmek isterken başından vurarak ağır yaraladığı hastaneye kaldırılan kadının entübe edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, dün İhsaniye ilçesine bağlı köylerde peş peşe dehşet saçtıktan sonra kaçmaya çalışan cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö., kaçışını sürdürebilmek için yol üzerinde araç değiştirmek istedi. Zanlı, 03 AIU 814 plakalı beyaz renkli otomobili durdurarak aracı gasp etmeye çalışmıştı. Aracını vermek istemeyen Serpil P.'ye acımayan saldırgan, pompalı tüfekle kadının başına ateş açtı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Serpil P., hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan kadının yoğun bakım ünitesinde entübe edildiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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