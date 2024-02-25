Afyonkarahisar'da 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak yollarla ülkeye sokulan sahte zeytinyağı satışıyla ilgili bilgi aldıktan sonra şüpheliyi takibe aldı ve yapılan arama sonucunda 650 litre sahte zeytinyağı bulundu. Şahıs gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri A.Ö. (50) isimli şahsın gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın kaçak yollarla ülkeye soktuğu, pamuk ve soya yağlarının içerisine aromayla renklendirici katarak sahte zeytinyağı sattığı yönünde bilgi aldı. Şahsın kullandığı aracı takibe alan ekipler aracı
Afyonkarahisar-Ankara karayolunda durdurarak arama yaptı. Aramada 650 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Olay sonrası şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR