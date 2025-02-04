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Afyonkarahisar'da 65 Bin Euro Dolandırıcılık Olayında Başarı

Afyonkarahisar'da 65 Bin Euro Dolandırıcılık Olayında Başarı
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Afyonkarahisar'da polis, nitelikli dolandırıcılık mağduru olan bir kişiye 65 bin 500 eurosunu iade etti. Son bir haftada 27 şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan birçok ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen nitelikli dolandırıcılık olayında polis 65 bin 500 eurosu dolandırılan şahsı bularak parasını iade etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden son bir haftada yapılan denetimler ile meydana gelen asayiş olayları hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşit suçlardan aranan 27 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu çerçevesinde meydana gelen olayda ele geçirilen 65 bin 500 Euro mağdur şahsa teslim edilmiştir.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 4 bin 393 şahıs sorgusu, bin 511 araç sorgusu yapılmış, sorgular neticesinde 57 şahsa, 22 araca idari para cezası uygulanmıştır. 3 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 38 adet bıçak ve 85 adet fişek, 92,49 gr uyuşturucu madde, 13,5 gr uyuşturucu madde, 11 adet uyuşturucu madde, 131 adet uyuşturucu madde, 11 adet cep telefonu ve 17 bin 600 makaron ele geçirilmiştir.

Ele geçen 38 adet kesici ve delici alet (bıçak) ile ilgili olarak 38 şahsa idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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