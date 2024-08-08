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Afyonkarahisar'da 6 suç kaydı ile aranan şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da 6 suç kaydı bulunan ve 19 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs, jandarma tarafından yakalandı. Şahsın uyuşturucu ticareti, yaralama, mala zarar verme gibi suçlardan arandığı belirlendi.

Afyonkarahisar'da 6 suç kaydı ile 19 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak, basit yaralama, mala zarar verme, hakaret ve silahla tehdit suçlarından olmak üzere toplamda 6 ayrı suç kaydı 19 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezine bağlı Salar beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Jandarma Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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