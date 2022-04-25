Afyonkarahisar'da 6 milyon 740 bin adet boş makaron ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da 6 milyon 740 bin adet boş makaron ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da 6 milyon 740 bin adet boş makaron ele geçirildi

Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan kamyonda 6 milyon 740 bin adet boş makaron ele geçirildi.

ÇAY, AFYON (İHA) - Afyonkarahisar'da şüphe üzerine durdurulan kamyonda 6 milyon 740 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, olay Çay ilçesi girişinde meydana geldi. Bölgede uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramada, kamyonun kasasında 6 milyon 740 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan R.Ç., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık, Karahisar, Çay, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title