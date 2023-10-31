Afyonkarahisar'da 6 Kişi Uyuşturucu Operasyonunda Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapılan operasyonlarda 6 kişi uyuşturucu suçlarından gözaltına alındı. İlk operasyonda 8 adet sentetik kannabinoid emdirilmiş peçete ele geçirilirken, ikinci operasyonda ise 42 gram eroin maddesi bulundu.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro ekipleri, yapılan çalışmada 8 adet sentetik kannabinoid emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Olayla ilgili, Z. A. A., M. K uyuşturucu madde kullanmak suçu kapsamında Ç.K. ve K.K.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro ekipleri ilçede şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde bulunan şüphelilerin üzerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 42 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Ö.B. ve A.T.Ö. uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı.