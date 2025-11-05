Afyonkarahisar'da 57 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 57 öğrencinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu olayla ilgili yapılan açıklamada, "Toplam 57 öğrenciden 44'ü tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 13 öğrencinin hastanedeki takibi devam etmektedir" denildi.

Zehirlenme şüphesiyle ilgili Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "4 Kasım 2025 tarihinde Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisine, yaşları 6 ila 10 arasında değişen öğrencilerimiz bulantı kusma ve halsizlik şikayetleriyle başvurmuştur. Yapılan değerlendirmede vakaların bir kısmının Atatürk İlkokulu öğrencisi olduğu belirlenmiş, durumla ilgili gerekli bildirimler yapılmıştır. Toplam 57 öğrenciden 44'ü tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 13 öğrencinin hastanedeki takibi devam etmektedir. Öğrencilerimizin genel durumları iyi olup, şikayetler hafif seyretmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR