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Afyonkarahisar'da 5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 5 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan R.S isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen önleyici kolluk devriyesinde; hakkında cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan R.S isim şahıs Sinanpaşa ilçesi, Tınaztepe beldesinde jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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