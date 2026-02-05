Jandarma 46 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

Afyonkarahisar'da farklı suçlardan 46 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde T.G., isimli şahsın cinayet başta olmak üzere çeşitli suçlardan 46 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR