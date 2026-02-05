Haberler

Jandarma 46 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı

Jandarma 46 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahsı yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma, cinayet gibi çeşitli suçlardan 46 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan T.G. isimli şahsı yakaladı. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da farklı suçlardan 46 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde T.G., isimli şahsın cinayet başta olmak üzere çeşitli suçlardan 46 yıl 6 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi

Korku tüneli değil satılık daire! Siz bir de istenen ücreti duyun
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyini gözaltına aldıran ifade! 'Yılan' kod adılı eskort neler anlattı neler

Ağabeyini gözaltına aldıran ifade! İtirafçı eskort neler anlattı neler
Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu

Kante ile samimiyeti gündem olan Hatun teyze konuştu
Veliaht Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu

Prens'i zora sokacak fotoğraf! Pedofili sapığın masasında bulundu
Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı

Meclis'te kabul edildi! Artık trafikte bunu yapan gerçekten yandı