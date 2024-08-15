Afyonkarahisar'da 400 Bin TL Değerindeki 1 Ton Bağırsak Çalındı

Afyonkarahisar'da 3 şahıs girdikleri besihaneden 400 bin TL değerindeki 1 ton bağırsağı çaldı. Şahıslardan biri yakalanırken diğer ikisinin ise yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma devam ediyor.

Olay, Şuhut ilçesi Hacı Musa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., besihanesinde bulunan 4 varil içerisindeki piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 1 ton bağırsağının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayı gerçekleştiren şahısların H.D., ile birlikte 2 kişi olduğunu tespit etti. Ardından şüphelilerin peşine düşen ekipler yaptıkları titiz takip sonrası H.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.D., işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, çalınan bağırsağın polise tarafından ele geçirilerek sahibine teslim edildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR