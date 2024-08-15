Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da 400 Bin TL Değerindeki 1 Ton Bağırsak Çalındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da 3 şahıs, bir besihaneden 400 bin TL değerindeki 1 ton bağırsağı çaldı. Şahıslardan biri yakalanırken diğer ikisinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Afyonkarahisar'da 3 şahıs girdikleri besihaneden 400 bin TL değerindeki 1 ton bağırsağı çaldı. Şahıslardan biri yakalanırken diğer ikisinin ise yakalanmasına yönelik başlatılan çalışma devam ediyor.

Olay, Şuhut ilçesi Hacı Musa Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.D., besihanesinde bulunan 4 varil içerisindeki piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan 1 ton bağırsağının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayı gerçekleştiren şahısların H.D., ile birlikte 2 kişi olduğunu tespit etti. Ardından şüphelilerin peşine düşen ekipler yaptıkları titiz takip sonrası H.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. H.D., işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer 2 şahsın yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmanın ise sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, çalınan bağırsağın polise tarafından ele geçirilerek sahibine teslim edildiği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kara Ağaç Destanı nerede çekiliyor? Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekildi? MAYMUN ÇİÇEĞİ HASTALIĞI NASIL BULAŞIR? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nedir, nasıl korunur? Türkiye'deki en yaygın isimler! Türkiye'de en çok hangi isimler kullanılıyor? 16 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Ankara elektrik kesintisi! 16 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Ankara elektrik kesintisi! 15 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! Trabzonspor-Rapid Wien maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Rapid Wien maçı şifresiz mi? Rapid Wien- Trabzonspor maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Rapid Wien- Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sukulentler nasıl sulanır, neden yaprak döker ve nasıl büyür? Sukulentler güneşi sever mi? 15 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sokak röportajında tutuklanan Dilruba kimdir? Dilruba serbest bırakılacak mı? İstanbul su kesintisi sorgulama! 15 Ağustos İstanbul arızası olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Konyaspor- Galatasaray maçı ne zaman? Konyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Emrullah Akpunar kimdir, kaç yaşında? Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar hangi partiye geçti? DGS sonuçları neden açıklanmıyor? DGS bugün açıklanır mı? Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlıyor? Esra Erol'da hangi gün başlayacak? Fatih Altaylı- Kemal Kılıçdaroğlu olayı ne? Fatih Altaylı ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında ne oldu? Roblox ne zaman açılacak? 15 Ağustos Perşembe Roblox bugün açılır mı? Roblox neden engellendi? DGS SONUÇLARI SORGULAMA 2024! DGS sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
title