Afyonkarahisar'da 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahsı yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanması için yapılan titiz çalışmalar neticesinde; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahıs Afyonkarahisar'da yakaladı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Afyonkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR