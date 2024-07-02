Afyonkarahisar'da 4 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 yıl 15 gün hapis cezası ile aranan ve hakkında 8 suç kaydı bulunan şahıs polisin takibi ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 8 ayrı suç kaydı bulunan A.S.'nin hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından toplamda 4 yıl 15 gün hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR