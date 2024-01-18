Afyonkarahisar'da 300 Vatandaşa KADES Uygulaması Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından 300 vatandaşa Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verilip, kadınların cep telefonları uygulama yüklendi.

Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dinar Sosyal Hizmet Merkezince görevlendirilen personeller tarafından, Haydarlı beldesi pazar yerinde 300 vatandaşa yönelik KADES bilgilendirmesi yapıldı. Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz kötü eylemleri engellemek amacıyla yürütülen KADES ile ilgili yapılan bilgilendirme sonrası görevliler tarafından kadınların cep telefonlarına KADES uygulaması yüklendi. - AFYONKARAHİSAR