Afyonkarahisar'da 30 anne ve anne adayına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde 30 anne ve anne adayına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Hocalar İlçe Halk Eğitim Merkezinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde 30 anne ve anne adayına seminer verildi. Seminerde uyuşturucu ile mücadele ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmanın yolları anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR