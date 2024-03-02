Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da 30 anne ve anne adayına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi

Güncelleme:

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde 30 anne ve anne adayına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi. Seminerde uyuşturucu ile mücadele ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmanın yolları anlatıldı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde 30 anne ve anne adayına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Hocalar İlçe Halk Eğitim Merkezinde 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi çerçevesinde 30 anne ve anne adayına seminer verildi. Seminerde uyuşturucu ile mücadele ve gençleri uyuşturucudan uzak tutmanın yolları anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Narkotik Güvenlik 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title