Afyonkarahisar'da 3 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 3 yıl hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde E.T., isimli şahsın tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlemesi suçundan 3 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR