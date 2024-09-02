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Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan E.N.D. isimli şahsı Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde E.N.D. isimli şahsın cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Dinar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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