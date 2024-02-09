Afyonkarahisar'da 3 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, variller içerisinde 3 ton 350 kilogram karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayın ardından bir şahıs gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonda 3 ton 350 kilogram karışımlı kaçak akarkayıt ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Aramada variller içerisinde 3 ton 350 kilogram karışımlı kaçak akarkayıt ele geçirildi. Olayın ardından N.K., isimli bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR