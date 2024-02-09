Afyonkarahisar'da 3 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonda 3 ton 350 kilogram karışımlı kaçak akarkayıt ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yapıldı. Aramada variller içerisinde 3 ton 350 kilogram karışımlı kaçak akarkayıt ele geçirildi. Olayın ardından N.K., isimli bir şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR